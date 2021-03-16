شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة رائد لبيب تكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالته الصحية بعد إصابته بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت زوجة المخرج الكبير رائد لبيب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة، بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا ومعاناته من مرض السرطان، مشيرة إلى أن حالته غير مستقرة وتطلب من الجميع الدعاء له.

واشتهر لبيب بإخراجه برامج المقالب الكوميدية، والتي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور العربي، حيث عمل المخرج رائد لبيب لسنوات طويلة مع الفنان الراحل إبراهيم نصر، من خلال إخراج برنامج "الكاميرا الخفية"، كما أخرج برامج الراحل حسين الإمام، وهى: (حسين ع الهوا، حسين في الاستديو، وحسين على الناصية، عفاريت حسين اﻹمام).

واتسمت أعمال رائد لبيب بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر، وقد بدأ مسيرته الفنية في أواخر السبعينات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل "حكاية ميزو" العام 1977، بينما كانت أول أعماله كمخرج العام 1984 من خلال مسلسل "دموع الشموع"، لتتوالى بعدها أعماله، من أبرزها "هند والدكتور نعمان" و"نص أنا نص هو".