شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل لـ لميس الحديدى: كتبت "فوضى المشاعر" فى فترة اصابتى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفقرة الثانية من حلقة الإعلامية لميس الحديدى، مع السيناريست مدحت العدل، خلال لقائه فى برنامج "كلمة أخيرة"، الذى يذاع على قناة ON، وكشف عن سبب تسميته لـ"فوضى المشاعر"، هو إن أى شئ يحصل للإسنان سببها المشاعر، وبدأ فى كتابة القصايد فى بداية كورونا حينما أصيب بفيروس كورونا، وكتب 4 قصايد مهمين فى هذه التجربة.

وتضمنت إحدى القاصيد فى حضرة أجمل القصائد، بهذه الكلمات، "لما اتخلقوا البنى آدمين ضباط وأطبة وناس تانين، واعظ بيدسمل ويحوقل، خليك عاقل صبور فكر قبل الخطوة شهور واحسم ردة فعلك، بنى آدم واحد استثناه، اللى هتدى جمال للكون، واكتب شعرك قادر عزل وحلو انشالله من غير مضمون، انت ميتطبقش عليك قانون والديك، كن فيكون بقيت فنان".

وقال مدحت العدل، أنه شخص هادى جداً بطبيعته، وبعد شهر يكون عصبى فالفنان دائماً لا يسيروا على خطى واحد، لافتاً إلى أن فوضى المشاعر" التجربة الثالثة للكاتب، ويضم 32 قصيدة عامية.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، ويعرض على قناة أون من يوم السبت إلى الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء.