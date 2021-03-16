شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان عادل هاشم وتشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل الفنان عادل هاشم، عن عمر يناهز 82 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة.

ولد عادل هاشم في القاهرة، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية، وعمل بالتليفزيون والسينما وتولى عدة مناصب في هيئة المسرح، وأخرج العديد من المسرحيات، وفي التليفزيون شارك في مسلسلات منها نسر الشرق.

وقدم عادل هاشم في السينما المصرية العديد من الأفلام، منها: الراجل اللى باع، عفريت النهار، ناصر 56، ساعتان من الرعب، 90 دقيقة، حرب اطاليا، بلية ودماغه العالية، الا ابنتى، الطاووس، وغيرها.