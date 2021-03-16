شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: منذ وصولى محطة رمسيس وأنا متأكد إن هيبقى ليا شأن زى ما وعدت والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى الكينج محمد منير، قصة كفاحه منذ البداية ومشواره الفني الذى كان مليئا بالمعاناة بين النجاح والفشل خلال 42 عامًا، وقال منير، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، للنجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc، قائلا: "منذ وصولى لمحطة رمسيس وأنا كنت متأكد أن هيبقي ليا شأن كبير زي ما وعدت والدي، وصممت على ذلك، وكنت أرى دائما مستقبلى وأنا حاليا بخير الحمد لله، وبقول للشعب المصرى كله أنا بخير وبتمنى تنتهى أزمة فيروس كورونا، التي يشهدها العالم بأكمله وأصحابى في كل البلاد بيكلمونى، ومش عارفين نشوف بعض وده حال الدنيا".

وطرح الكينج محمد منير مؤخرا أغنية "باب الجمال" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق أكثر من 3.5 مليون مشاهدة، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

ويحتوى ألبوم محمد منير على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى "فينك يا حبيبى" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، وأغنية "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.