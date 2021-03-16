وفاة الفنان عادل هاشم بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا منذ ساعات، الفنان الكبير عادل هاشم، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأكد الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لمصراوي، أن صلاة الجنازة ستقام عصر اليوم الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

الفنان عادل هاشم من مواليد 1939، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في عدد من الأعمال الهامة بالسينما والمسرح والتليفزيون.

ومن أبرز أعمال الفنان الراحل مسرحية "شارع محمد علي"، ومسلسل "سكة الهلالي" و"بوابة الحلواني: وفيلم "بلية ودماغه العالية" و"حرب أطاليا" وغيرها من الأعمال.