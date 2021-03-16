"بعد إصابته".. تفاصيل برقية تلقاها محمد رمضان من لجنة دبي للانتاج السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تلقى الفنان محمد رمضان، برقية وورود من رئيس لجنة دبي للإنتاج السينمائي بعد تعرضه مؤخرا للإصابة بجروح أثناء تصوير أحد الإعلانات.

ونشر "رمضان" فيديو يوضح من خلاله نص البرقية التي تلقاها بجانب الورود، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل الشكر والحب لحكومة دبي، ثم للسيد سعيد الجناحي رئيس لجنة دبي للإنتاج السينمائي على اهتمامكم ودعمكم المعنوي".

وجاءت نص البرقية التي تلقاها رمضان، كالتالي: "حمد الله على السلامة يا البرنس بأخلاقك، والسلطان بتواضعك.. من سعيد الجناحي ، لجنة دبي للإنتاج السينمائي".

وكان محمد رمضان، قد تعرض لإصابة في ظهره خلال تصويره أحد الإعلانات لشهر رمضان، وكتب بعدها عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله، وقدر الله وما شاء فعل.. إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة، ولكن الحمد لله.. الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون.. ثقة في الله نجاح دائماً وأبداً.. رمضان يجمعنا".

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في دراما رمضان بمسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.