إصابة مريم ابنة عامر منيب بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة الشابة مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، عن إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت مريم، عبر ستوري حسابها بموقع إنستجرام: "إيجابي كورونا.. كل المتعاملين معايا خلال الفترة الماضية، إجراء تحليل فيروس كورونا".

وأضافت: "أي شخص يعرفني جيدًا، يعرف أنني شخصية إيجابية وأقبل ‏أي ابتلاء من ربنا.. الحمد لله".

النجم الراحل عامر منيب طرح أول ألبوماته بعنوان: "لمحى" عام 1990، والذي كانت بمثابة انطلاقة قوية له وقدم بعدها 11 ألبومًا، أبرزها: "يا قلبي، أول حب، علمتك، فاكر، أيام وليالي، وكل ثانية معاك"، وغيرها.

ولعب الراحل بطولة 4 أفلام سينمائية، أولها في عام 2002 "سحر العيون" مع النجمتين نيللي كريم وحلا شيحة، ثم " كيمو وأنتيمو" شاركته فيه الفنانة مي عز الدين، وبعدهُ "كامل الأوصاف" للمرة الثانية مع حلا شيحة، وأخيرًا فيلم "الغواص" مع القدير حسن حسنى وداليا البحيري.

وأصيب عامر بورم في القولون، وسافر إلى ألمانيا لاستئصال الورم، وتوفي بعد عودته إلى مصر يوم 26 نوفمبر عام 2011 عن عمر ناهز الـ48 عامًا، وشيعت جنازته من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، ودفن في نفس قبر جدته ماري منيب بمدينة نصر، وأقيم العزاء في مسجد ودار مناسبات الشرطة.