ياسمين صبري على شاطئ البحر وإنجي كيوان بإطلالة جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

الفنانة ياسمين صبري كشفت عن أحدث ظهور لها على شاطئ البحر، عبر حسابها على إنستجرام .

هيفاء وهبي

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، في أحدث إطلالة لها بعد مرور 5 أيام على احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اليوم الخامس".

إنجي كيوان

نشرت عارضة الأزياء والمذيعة إنجي كيوان، أحدث إطلالة جريئة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا تخافوا من ظلكم".

ريم سامي

الفنانة الشابة ريم سامي ظهرت بإطلالة كاجوال داخل سيارتها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ليال عبود

الفنانة ليال عبود كشفت عن أحدث إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ممتنة للأيام البائسة التي جعلتني مدركًا لذلك".

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي، أحدث إطلالة لها بالأصفر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير..أتمنى يومًا جميلًا للجميع".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، أحدث صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

باسل خياط

طرح الفنان باسل خياط، أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لشغفك حدود يصنعها الآخرون ..دعك من ذلك واطلقه بعيدا فوق السحاب لتكن حدودك سماء عالية".

تامر عاشور

نشر الفنان تامر عاشور، صورة له وهو يرتدي نظارة جديدة قام بشرائها داخل محل لبيع النظارات عبر حسابه على إنستجرام.