فيديو| طرح البرومو الدعائي لمسلسل "هجمة مرتدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "هجمة مرتدة" البرومو الدعائي للعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على شاشة قناة dmc.

ونشر المنتج تامر مرسي، البرومو عبر حسابه على تويتر، وعلق: "هنفضل لحد ما نموت في خدمة البلد دي.. هجمة مرتدة..

من ملفات المخابرات العامة المصرية.. على dmc رمضان 2021 ..المتحدة تخوض معركة الوعي ".

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، ماجدة زكي، وهند صبري، وصلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة سينرجي.