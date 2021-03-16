بدء عرض مسلسل "دراما كوين" على منصة نتفلكس

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ايلاف من القاهرة: بدأ اليوم في منصة نتفلكس عرض مسلسل دراما كوين وهو يعتبر الإنتاج الأول والأشهر للدمية الشهيرة في العالم العربي أبلة فاهيتا، وذلك من خلال منصاتها في معظم دول العالم، وتعتبر هذهى هي أولى تجارب الأبلة فاهيتا في التمثيل بعد إطلاقها الأغنية الخاصة بها من قبل " مايستهلوشي ".

مسلسل دراما كوين " أبلة فاهيتا "

تدور أحداث المسلسل حول قصة دراما كوميدية، مليئة بالعديد من الأحداث المختلفة منها الأكشن والاستعراض، حيث يقوم المسلسل بعرض جانب إجتماعي وإنساني لأسرة تحدث لها الكثير من الدراما في 6 حلقات.

حيث تدور أحداث المسلسل في سياق درامي، تجد فيه الأبلة نفسها طريدة من قبل العدالة، حيث يجعلها تقوم بالبعد عن أطفالها كارو وبودي، حيث تواجد الكثير من التحديات والمهمات الصعبة سواء هي أو أبنائها من أجل كشف الحقيقة وإعادة لم شمل العائلة، ولكن هل ستنجح الأبلة في هذا التحدي، حيث يتم تقديم المسلسل من خلال 6 حلقا لكل منهم عنوان خاص به :

مسلسل "دراما كوين"

يشارك بطولة المسلسل دراما كوين كلًا من "أبلة فاهيتا"، وكارو وبودي أبناء الأبلة وبالإضافة إلى وجود الفنان المصري باسم سمرة، ودنيا ماهر، وزينة منصور، ورحاب حسين، وأسامة عبدالله ، ويأتي المسلسل من إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، وجورج عزمي، ودينا ماهر، ومحمود عزت، وإنتاج شركة OKWRD Productions بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري ورانيا حجازي، أما عن الموسيقى المسلسل التصويريه فيقوم بها حسن الشافعي.