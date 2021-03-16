شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: كتبت قصيدة عن "الفرق بين الأجيال" ويجب تقبل وجهات نظر الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السيناريست مدحت العدل عن ديوانه الجديد "فوضى المشاعر" والذى يضم 32 قصيدة، وكتب قصيدة عن "الفرق بين لأجيال"، وأوضح أنه دائما يرى نفسه أنه يستطيع التعامل مع جميع الأجيال، خاصة أنه يكتب العديد من الأغانى، وعبر عنها فى قصيدة بعنوان "كل واحد فى أوضة"، ويرى دائما أنها وجهات نظر ولا بد من سماع الجيل الجديد، مؤكدا أنه يحب أغانى المهرجانات، ويكتب فيلم "المدفعجية"، ومن المقرر أن يطرح فى موسم عيد الفطر المقبل.

ولفت مدحت العدل أنه لا بد من تقبل وجهة نظر الشباب وطريقة فكرهم، ويكون هناك توزان بيننا وبينهم فى التعامل، كل واحد فى اوضة لكن وإحنا سوا بينا جدار عازل، بيقولوا عصر الحداثة والدسجتال الميمون، وأغلب الاحيان بعقلهم مسكون، عايشين على المضمون هم تمرد وثورة وخروج على المألوف، وإن جينا يوم للحق إحنا اللى هادمنا، يا كل جيل اتولد فى بلاد تاريخها عجيب، فقر ومهانة وايد ممدوة تتسول، يا بنى يا بنتى يا ولدى".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، ويُعرض على قناة أون من يوم السبت إلى الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء.