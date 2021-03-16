شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد لـ مى عمر بشخصيتها "جليلة" فى مسلسل نسل الأغراب مع زوجها.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج محمد سامى، عن صورة جديدة من وراء كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ظهر من خلالها بصحبه زوجته الفنانة مى عمر، وهى ترتدي عباءة باللون الأصفر بشخصيتها "جليلة"، التي ستؤديها في المسلسل المقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل.

وظهرت عمر في الصورة التي نشرها زوجها المخرج محمد سامى، وهى بالعباءة الصفراء والحلى الذهب، بينما ارتدى زوجها جلبابا باللون الأسود، وسرعان ما حصدت الصورة عدد كبير من التعليقات والإعجابات.

ويشار إلى أن مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل كل من: مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويجسد أحمد السقا شخصية "غريب" بينما تظهر البطلة مى عمر فى دور"جليلة"، وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالصعوبات، حيث تشهد الأحداث العديد من التطورات التى تواجه الثنائى ما بين صراعات عائلية، وغيرها من الأمور، ليكون "نسل الأغراب" العمل الثانى الذى يظهر فيه الثنائى أحمد السقا ومى عمر وبينهما قصة حب بعد "ولد الغلابة".



مى عمر بصحبه زوجها المخرج محمد سامى

كما يعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.