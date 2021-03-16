شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى لسمر يسرى: عمر ما شفت نفسى وسيم ومبحبش مناخيرى عشان كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد الشرنوبي، ضيفا الجزء الثانى من برنامج "يوم ليك" مع الإعلامية سمر يسرى، وتحدث رأيه في مدح الجمهور وانتقاده أيضا له، قائلا: الناس بتقول عليا وسيم ولكن أنا عمرى ما شوفت نفسى وسيم وشايف أنه عادى، ولو حاجة مش بحبها في وشى فهى مناخيرى كبيرة شوية ولكن مش هعمل عملية تجميل فيها لأن ربنا خالقنى كده وأكيد لسبب.

وأضاف محمد الشرنوبي، أنا مش بعرف أمدح في نفسى ولو عملت حاجة مش راضى عنها ممكن ألوم نفسى طبعا، ولما الناس بتنتقدنى ده معناه انى موجود لأن لو محدش أنتقدنى يبقى مفيش حد مركز معايا.

وعن حبه للتمثيل أم الغناء، قال محمد الشرنوبي، أنا بحب الاثنين، الغناء بحبه لأنه موهبة اتولدت بها، وبحب التمثيل وتعبت عشان أطور نفسى وأكون ممثل، حتى في فيلم بعمله أول بطولة ليا خسيت بسبب 15 كيلو رغم انى رفيع.

وبسؤاله إذا أنجب أطفال هل سيوافق على دخولهم مجال الفن، قال محمدا لشرنوبي، لو خلفت هاخليه يعمل الحاجة اللى بيحبها ولازم الأهل يعطوا الفرص لابنهم أنه يعمل الحاجة اللى بيحبها ويجتهد فيها، فأنا هاكون داعم لأولادى في أي حاجة عاوزينها.



























