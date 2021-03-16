شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس ترحب بمحمد منير.. والكينج: أختى ورفيقة مشوار العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت النجمة إسعاد يونس، في بداية برنامجها "صاحبة السعادة" بالكينج محمد منير، قائلة: "أنا مش عارفة أقول ايه عندى كلام كتير أوى عاوزه أقوله ده محمد منير يا جدعان صاحب الألقاب الكتير وحدوتة مصرية وصوت مصر الأسمر الجميل الكينج".

ورد الكينج محمد منير على ترحيبها، قائلا: "إسعاد إنتى أختى ورفيقة مشوار العمر وشوفتى 42 سنة من الكفاح وبحب كل يوم بيمر في حياتى، وكان عندى جمهور الأول 500 واحد، والنهاردة بغنى كابن لكل الشعب المصرى، والكلام ده عشان الأجيال الجديدة اللى بتستعجل النجاح".

وطرح الكينج محمد منير مؤخرا أغنية "باب الجمال" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق أكثر من 3.5 مليون مشاهدة، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

ويحتوى ألبوم محمد منير على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى "فينك يا حبيبى" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، وأغنية "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.