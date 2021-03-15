شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تطرح برومو "هجمة مرتدة".. وتامر مرسى: هنفضل لحد ما نموت في خدمة البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الأستاذ تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز وهند صبرى، وعلق تامر مرسى على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": هنفضل لحد ما نموت في خدمة البلد دى، هجمة مرتدة من ملفات المخابرات العامة المصرية على Dmc في رمضان 2021، المتحدة تخوض معركة الوعى.

ويجسد عز فى المسلسل دور شاب يعمل فى الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح فى التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولى الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.





مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، انتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.