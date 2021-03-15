شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مريم عامر منيب بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة الشابة مريم عامر منيب، ابنة المطرب الراحل عامر منيب، إصابتها بفيروس كورونا، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت مريم، قائلة: "إيجابي كورونا، كل المتعاملين معايا خلال الفترة الماضية إجراء تحليل فيروس كورونا".





وأضافت مريم عامر منيب: "أى شخص يعرفنى جيدًا يعرف أننى شخصية إيجابية وأقبل ‏أى ابتلاء من ربنا الحمد لله.. لذلك هذا بالتأكيد شيء لن أشاركه مع أحد".

مريم عامر منيب هى ابنة المطرب الراحل عامر منيب الذى رحل بعد صراع مع سرطان القولون وسط صدمة كبيرة لدى عشاقه وزملائه من أبناء الوسط الفنى بعد وفاته فى سن صغير، إلا أن أعماله الغنائية وأفلامه التى قام ببطولتها لا تزال إلى الآن تخلد اسمه بين قلوب محبيه، عامر منيب الذى اشتهر بغناء الأغانى الرومانسية طوال مشواره.