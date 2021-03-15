شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير ونذير شؤم.. حكاية شادية مع الأزرار الخضراء وكاريوكا مع الخرز الأصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حياة كل منا أشياء يتفاءل بها ويسعد إذا رآها أو بدأ بها يومه ويستبشر خيراً بيومه وما فيه من أحداث، وأشياء أخرى لا يحبها وينقبض حين يراها ويتصور أنها نذير شؤم قد يصيبه بعدها أحداث سيئة.

وكان لنجوم الزمن الجميل العديد من الأشياء التى يتفائلون بها وأخرى يتشائمون منها، وعن ذلك كتبت مجلة الكواكب فى عدد نادر صدر عام 1956 تحت عنوان: "نجومنا بين التفاؤل والتشاؤم"، حيث تحدث عدد من النجوم عن الأشياء التى يتفائلون بها والأشياء التى يكرهونها ويتشاءمون منها.

وكانت الفنانة الكبيرة شادية تتفاءل فى شبابها وبداية مشوارها الفنى بالأزرار الخضراء وتحرص على أن تزين أغلب ملابسها بعدد من هذه الأزرار.

وكان السر وراء ذلك أنها عندما بدأت تعمل فى أول فيلم من إنتاجها كانت ترتدى فستانًا مزينًا بأزرار خضراء فتفاءلت بهذا اللون، خاصة بعد نجاح الفيلم، وأصبحت تضع عددا من الأزرار الخضراء فى معظم فساتينها بحسب ذوق الفستان، تفاؤلاً بهذا اللون.

أما الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا فكانت تحب كل الألوان ولكنها كانت دائمًا تفضل وتتفائل باللون الأبيض، فيما كانت لا تطيق اللون الأصفر، خاصة فى الخرز الذى يزين بدل الرقص.

وقالت كاريوكا للكواكب إنها طوال حياتها خلال الفترة التى كانت تحترف فيها الرقص لم ترتدِ أى بدلة رقص بها خرز أصفر، ففضلاً عن كرهها لهذا اللون، فإنها كانت تتشاءم من شكل ولون الخرز الأصفر وتراه دائمًا نذير شؤم.