شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يثنى على أخيه أحمد بمسلسل "فى يوم وليلة": بقيت أجمد منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم أمير كرارة بأخيه أحمد كرارة، وأثنى على تمثيله بصورة كبيرة خلال مسلسل "في يوم وليلة" الذى يعرض حاليًا على قناة ON، حيث نشر فيديو من أحد مشاهد المسلسل عبر استورى فى حسابه على موقع إنستجرام، موجهًا رسالة لشقيقه قائلاً: "مبروك يا كرارة بقيت أجمد منى في التمثيل".



امير كرارة على انستجرام

وذلك فى تعليقه على المشهد الذى يدور ما بين أحمد كرارة وأحمد رزق فى مواجتهما وجهًا لوجه، ومحاولة معرفة الأخير المتسبب فى توريطه بتهمة القتل، وهو الأمر الذى دفع الفنان أحمد كرارة للرد عليه بقوله: "حبيبى يا أمير أنت الأصل وبتعلم منك".



احمد كرارة يرد علي شقيقه أمير

ويعرض مسلسل "فى يوم وليلة" على قناة ON فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة على قناة ON دراما فى تمام الساعة العاشرة مساءً، وهو بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض.