هل حورب فيلم "المومياء" سياسيا.. شادي عبدالسلام يجيب في فيديو نادر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل اليوم الذكرى الـ 90 لميلاد المخرج الكبير شادي عبدالسلام، الذي يعتبر من أهم المخرجين بالرغم من مشواره الفني القصير، وقد ولد "عبدالسلام" في 15 مارس 1930.

وحل المخرج شادي عبدالسلام والمخرج صلاح أبو سيف، ضيوفا على الفنانة ناهد جبر، في حلقة من حلقات برنامجها الشهير "سينماتك".

وقال "عبدالسلام": "فيلم المومياء مش فيلم فرعوني، لكن الفيلم بيتضمن اكتشاف مقبرة فرعونية، أنا متأثر بالتراث والبحث عن أصولي في أعمالي".

وتابع: "عقدة البطل في فيلم المومياء أنه يبحث عن كيانه وسط العالم الكبير، ويبحث على نفسه في الماضي والحاضر".

وعما إذا كان الفيلم قد "حورب" سياسيا، قال: "لم يحارب الفيلم في أي مهرجان، والعمل الجيد يفرض نفسه، ولا تستطيع جهة سياسية أن تقف أمامه، وفي مهرجان فينيسيا حصلت على جائزة، على الرغم من وجود فيلم إسرائيلي في المهرجان".

كما أشار إلى أن الفيلم دخل عدة مسابقات وحصل على جوائز، منها مهرجان تونس، الذي استقبله الجمهور بحفاوة بالغة، وكان الفيلم "سمعته سابقاه".

وأوضح "عبدالسلام" أن دراسته للعمارة والفنون التشكيلية، أفادته في إخراج "المومياء"، الذي كان يعمل فيه "بإحساسه" ولم يكن يقصد أسلوبا معينا له.