"كان نفسي أعيش معاك".. محمود الليثي يوجه رسالة مؤثرة لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان محمود الليثي رسالة مؤثرة لوالده الراحل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشر الليثي صورة لوالده، وعلق: "أبي الحبيب إلى روحك سلامًا.. كان نفسي أعيش معاك وأشبع منك.. ربنا يرحمك ويغفر لك".

ويشارك الفنان محمود الليثي في دراما رمضان المقبل بمسلسل "بين السما والأرض"، والعمل مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغني، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجي.