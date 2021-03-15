روبي تخوض تجربة الفوازير في رمضان المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تستعد الفنانة روبي لخوض تجربة الفوازير في شهر رمضان المقبل، تحت عنوان "فوازير روبي".

وتعاقد عمرو كمال رئيس شركة "سينرجي كونتينت" مع المنتج وليد منصور، لإنتاج وتنفيذ عمل استعراضي ضخم لحلقات "فوازير روبي" التي تقدمها الفنانة روبي.

وجاء في بيان صحفي، أنه يُجرى حاليا كتابة حلقات "فوازير روبي" واختيار طاقم الإخراج ومنفذي الإستعراضات وغيرها من ديكورات وتقنيات تصوير عالمية لخروج العمل ككل على أعلى درجة من الاحترافية .

وكان وليد منصور، قد تعاقد مؤخرًا مع الفنانة روبي على إنتاج ألبوم غنائي لها بعنوان "حتة تانية"، وهو ما يُعد أولى انتاجاته الغنائية، وثاني ألبومات روبي بعد ألبوم "مشيت ورا احساسي".

وطرحت الفنانة روبي، أغنية "حتة تانية" عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

يذكر أن روبي تواصل تصوير مسلسل "شقة 6" الذي ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار من الرعب والتشويق في إحدى العمارات ويحدث بعد ذلك أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسا على عقب.

المسلسل بطولة روبي وأحمد حاتم وصلاح عبد الله وحمزة العيلي وشريف سلامة ومحمود البزاوي وهاني عادل ورحاب الجمل، ومن إخراج محمود كامل.