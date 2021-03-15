أحمد فهمي يُعلن عن شراكة مع طارق نور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان أحمد فهمي، عن تعاقده مع الخبير الإعلاني طارق نور، في إطار من الشراكة، لتقديم محتوى ضخم خلال الفترة المقبلة.

وكتب فهمي، عبر حسابه على إنستجرام: "لأول مرة في الشرق الأوسط، يحصل تعاون بين فنان ووكالة إعلانية في إطار شراكة لتقديم محتوى ضخم".

وأضاف فهمي: "سعيد جداً بالتعاون مع مجموعة طارق نور، مش كفنان ولكن كعلامة تجارية، خطوة كبيرة مليانة مفاجآت كتير".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي، شارك مؤخرا في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، كضيف شرف، العمل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.