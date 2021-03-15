عمل جديد يجمع محمد رحيم بأصالة في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الملحن محمد رحيم، عن تعاون جديد يجمعه مع الفنانة أصالة نصري في شهر رمضان المقبل، مضيفا أنه سيكشف عن التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

ونشر رحيم، الصورة عبر حسابه على تويتر، وعلق: "ودي أجمل حاجة.. لما أول مطربة تشرفني في الاستوديو الجديد، حبيبتي الغالية جدا على قلبي، الفنانة الكبيرة أصالة نصري.. نورتيني يا صولا".

وأضاف رحيم: "إن شاء الله بنوعد الجمهور بحاجة مش متوقعة خالص.. انتظرونا في رمضان 2021 ، والتفاصيل قريبًا إن شاء الله".

يذكر أن أصالة نصري، طرحت مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "الفرق كبير" وهي من ألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز.