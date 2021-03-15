فن ومشاهير

محمد صلاح يتلقى عرضا مغريا للانضمام إلى هذا النادي

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 10:27 مساءً - منذ ساعتين

محمد صلاح

تحدثت تقارير صحفية عن اقتراب المصري محمد صلاح من الرحيل عن نادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن صلاح تلقى عرضا مغريا للانضمام إلى ناد آخر.

أفاد موقع “Todo Fichajes” الإسباني بأن محمد صلاح، لن يجدد عقده مع ليفربول، الذي ينتهي في صيف عام 2023، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه صلاح “لن يستطيع الانتقال إلى أو في إسبانيا، الوجهة المفضلة له”.

ولفت الموقع إلى أن صلاح قد يحول وجهته إلى مرة أخرى من خلال بوابة نادي يوفنتوس حامل اللقب.

وأشار التقرير إلى أن استمرار الثلاثي باولو ديبالا وألفارو ، بالإضافة إلى البرتغالي ليس مضمونًا بالنسبة لإدارة يوفنتوس فيما تسعى للعثور على بدائل محتملة في سوق الانتقالات.

وأكد الموقع أن صلاح “سيكون سعيدًا بالعودة إلى الدوري الإيطالي وارتداء قميص يوفنتوس في تجربة جديدة، فيما أشار إلى أن السيدة العجوز قد تقدم للاعب عرضا مغريا بالفعل”.

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