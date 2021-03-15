أول مسلم يترشح لجائزة أفضل ممثل في حفل أوسكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة لجوائز "أوسكار"، ترشيحات النسخة الـ93 من الدورة الجديدة، التي تعد نسخة استثنائية إلى حد كبير، ليس بسبب التغيرات التي فرضتها جائحة كورونا فقط، ولكن بسبب ترشيحات تحدث للمرة الأولى في تاريخ الجائزة.

وجاءت الترشيحات في فئة أفضل ممثل، للبريطاني من أصول باكستانية، ريز أحمد، إلى الجائزة عن دوره في "Sound of Metal".

وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي يترشح فيها ممثل مسلم بتلك الفئة، بالإضافة إلى ستيفن يون، عن دوره في "Minari"، الذي يعتبر أول أول أمريكي آسيوي يحصل على ترشيح لجائزة أفضل ممثل.

لأول مرة تتضمن فئة الإخراج، ترشيح مخرجتين في العام نفسه، إميرالد فينيل عن Promising Young Woman وكلوي تشاو عن Nomadland، لجائزة أفضل مخرج، حيث أصبحتا المرشحتان السادسة والسابعة للجائزة على الإطلاق، حيث لم يترشح قبلهما سوى 5 مخرجات على مدار تاريخ الجائزة.

وتعتبر المخرجة كلوي تشاو، أول سيدة من خارج المرشحات أصحاب البشرة البيضاء تترشح لجائزة أفضل إخراج، وهي أيضًا أول امرأة تحصل على 4 ترشيحات في عام واحد.





بينما أصبحت فينيل ثالث امرأة لها ثلاثة ترشيحات في عام واحد، حيث انضمت إلى صوفيا كوبولا، وفران والش، اللتان حققتا ذلك في عام 2003.

أصبحت ميا نيل، وجاميكا ويلسون، أول سيدتين من أصل أفريقي يتم ترشيحهما لجائزة أوسكار للمكياج وتصفيف الشعر، عن فيلم Ma Rainey’s Black Bottom.

وقالت ميا، وفقا لمجلة فارايتي: "كوني مع جاميكا كأول أميركيين من أصل أفريقي يتم ترشيحهما في هذه الفئة أمر ساحق، يجب أن أرفع توقعاتي لنفسي لأن هذا كان شيئًا لم أفكر مطلقا أنه يمكنني تحقيقه".