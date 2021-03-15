شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد لـ"الخليج 365": أغنية "متاهة" أعادتنى للأعمال الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الديفا سميرة سعيد، عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها بعد طرح أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "متاهة" قائلة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الأغنية أعادتنى إلى الأعمال الدرامية التى لم أقدمها منذ فترة كبيرة مشيرة أنها سعيدة بكلمات الأغنية حيث قامت بتسجيلها من فترة وكان من المفترض طرحها مؤخرًا ولكن تم تأجيلها بسبب تغيير فى التوزيع الموسيقى لها.

وأشارت سميرة سعيد، إلى أنه تم تصوير الكليب بالأبيض والأسود على أساس أن الأسود يعبر عن الحزن بين الحبيبين فى الأغنية والأبيض يعبر عن الأمل والتفاؤل بالعودة بينهم مرة أخرى.

ووجهت الديفا سميرة سعيد بالشكر لكل فريق عمل الأغنية الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا لإخراجها بهذا الشكل، وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، كما وعدتهم بطرح أغنية جديدة فى موسم عيد الفطر وتعد من أغانى ألبومها الجديد الذى يشمل 10 أغانٍ.

أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى، وهى حالة حب أصابها الغموض، وتسير الأمور فى طريق مفقود، تتبدل وتختلف فيه المشاعر وتقول كلماتها :

وصلنا لنقطة ياما حلمنا سوا بيها .. ولما وصلنا فجأة لقيتنا في متاهة

حاجات ماتت مع الايام .. حاجات بتقول كانت أوهام وعشناها

وصلنا لحته بقى صعب الكلام فيها .. حاجات دلوقتي بس لاقيتني فهماها

بنهوا الحاجة بعنينا .. ولما بتيجي في إدينا بننساها

كان حلمنا طول عمرنا .. ما نسيبش روحنا للحياة تجرنا

كان حبنا بيقوينا لكن دلوقتي الحب بيضرنا

وخلال الفترة الماضية، تعاونت سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، أحمد حسام.

ويشار إلى أن الديفا تعاونت من قبل مع بلال سرور من خلال أغنية "هليلة"، وهى من كلمات شادي نور وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، وكانت قد تصدرت التريند في الفترة الماضية بعدما طرحت أغنية "بحب معاك"، وهي أولي أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة.

يذكر أن سميرة سعيد، طرحت مؤخرا كليب أغنية "بحب معاك"، أولى أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الاسم، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

والأغنية من كلمات محمود طلعت، ألحان أحمد العدل، توزيع أحمد حسام، ميكس وماستر إلهامي دهيمة.