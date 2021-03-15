أبرز صدمات ترشيحات الأوسكار.. توم هانكس الخاسر الأكبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الثنائي بريانكا شوبرا ونيك جوناس، الاثنين، قائمة المرشحين النهائيين لحفل جوائز الأوسكار 2021، وسط حالة ترقب من عشاق السينما.

ورغم وجود بعض المرشحين المتوقعين، إلا أن النتائج تضمنت بعض المفاجآت غير المتوقعة التي اشتملت خسارة مرشحين أقوياء مثل توم هانكس.

وعددت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أبرز الخاسرين في الترشيحات النهاية لحفل الأوسكار، فأكدت أن النجم توم هانكس يعتبر من المرشحين المفضلين لجوائز الأوسكار، ورغم ذلك تم تجاهله هذا العام وتجاهل فيلميه Greyhound (جراي هاوند) و News Of The World (أخبار العالم)، رغم تلقي الفيلمين إشادة نقدية على مدار العام.





وقدمت الممثلة ميشيل فايفر أداءً رائعًا في الفيلم الدرامي الفرنسي Exit ورغم ذلك لم تترشح لأية جائزة.





ورغم ترشح الممثلة والمخرجة ريجينا كينج لجائزة جولدن جلوب فئة أفضل إخراج عن فيلم One Night In Miami (ليلة في ميامي)، لكنها خرجت خاوية الوفاض من ترشيحات الأوسكار.





وذكر الموقع أن فيلم Da 5 Bloods (الأخوة الخمسة) سبب صدمة كبيرة لعشاق السينما، بعد تجاهله بشكل واضح في قائمة الترشيحات.





وأضاف، بمعزل عن ترشح الفيلم لأفضل سيناريو أصلي، تم تجاهل الفيلم بشكل كامل، إذ كان من المتوقع ترشيح مخرج الفيلم سبايك لي لأوسكار أفضل مخرج، وترشيح الراحل تشاويك بوسمان لأفضل ممثل مساعد وهو ما لم يحدث على الإطلاق.

وكان من المتوقع ترشح الإيطالية المخضرمة صوفيا لورين لأوسكار أفضل ممثلة عن فيلم The Life Ahead (ذا لايف أهيد) التي تسجل به عودة قوية لعالم السينما بعد غياب، ورغم ذلك لم تتلق ترشيحًا.

وشكل غياب الممثلة جودي فوستر من الترشيحات صدمة كبيرة، خاصةً بعد فوزها بجولدن جلوب أفضل ممثلة مساعدة مؤخرًا عن دورها في فيلم The Mauritanian.

ومن المتوقع إقامة الدورة الـ 93 لحفل الأوسكار 25 أبريل/نيسان على مسرح دلبي، بعد تأجيل الأوسكار من موعده الاعتيادي 28 فبراير/شباط، بسبب فيروس كورونا.