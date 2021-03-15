"أفاتار" يسحب البساط من مارفل ويستعيد لقب أعلى الإيرادات في التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح فيلم Avatar "أفاتار" في استعادة لقب أعلى الإيرادات في التاريخ من فيلم Avengers: Endgame "أفنجرز: نهاية اللعبة" أخيرًا.

وبفضل إعادة عرض فيلم "أفاتار" في الصين يوم الجمعة الماضي، تمكن الفيلم من اقتناص 12.3 مليون دولار في يومين فقط؛ ليستعيد بذلك لقبه المسلوب صاحب الأعلى إيرادات في التاريخ.

وفقًا لموقع "هاي جايز" الأمريكي، نجح فيلم مارفل "أفنجرز: نهاية اللعبة" من سحب البساط من فيلم "أفاتار" فور طرحه عام 2019، واقتناص لقب الأعلى إيرادات، قبل أن يستعيده الأخير مؤخرًا.

وحقق أفاتار حتى الآن 2.802 مليار دولار أمريكي عالميًا، ومنذ صفقة شراء ديزني لفوكس أصبح الفيلم من ممتلكاتها.





وعبر منتج أفاتار عن سعادته باستعادة الفيلم اللقب مجددًا من خلال بيان رسمي جائ فيه: "نحن فخورون بالوصول لهذا المركز، لكن أكثر ما يثير فخري أنا ومخرج الفيلم جيمس كاميرون هو عودة الفيلم إلى دور العرض في هذه الأوقات غير المسبوقة".

وتابع: "نحن نرغب في شكر المعجبين في الصين على دعهم الاستثنائي، ونعدهم باستمرار العمل الجاد على الجزء الثاني من أفاتار، وأخيرًا نتطلع بشدة لاصطحابكم معنا في رحلتنا الملحمية المقبلة".





وذكر الموقع أن دور العرض السينمائية في الصين فتحت أبوابها منذ شهور عدة، في أعقاب الحظر الذي فرضه فيروس كورونا (كوفيد-19) عالميًا.

ويعمل المخرج جيمس كاميرون حاليًا على أجزاء قادمة لسلسلة أفاتار، ومن المتوقع طرح الجزء الثاني في ديسمبر/كانون الأول 2022.