جانتس: إسرائيل مستعدة لأي سيناريو مع لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر وزير الدفاع اللبناني بيني جانتس، لبنان من تكبده لخسائر فادحة في حال وقوع معركة أو حرب كانت أرضه ساحتها، وفق قوله.

وقال جانتس، خلال جولة في الحدود الشمالية لإسرائيل، الإثنين، إن: "إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي سيناريو في الجبهة الشمالية، ومن المحبذ ألا يختبر الجانب اللبناني قوة الجيش الإسرائيلي".



وأضاف: "إذا ما اندلعت حرب أو معركة فإن أضرار كبيرة ستلحق بالطرفين، لكن الخسائر التي سيتكبدها لبنان ستكون فادحة لدرجة كبيرة".

وتابع أن هناك آلاف المنازل في لبنان تحتوي على غرف لتخزين الصواريخ، ولكن الجيش الإسرائيلي سيضرب هذه الغرف من منطلق حماية الإسرائيلين، وبالتزامن سيعمل قدر المستطاع على عدم المساس بالمدنيين اللبنانيين"، وفق قوله.

تهديدات جانتس لم تكن الأولى، فقد حذر قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية الجنرال أوري جوردين، من أن إسرائيل ستتعرض لهجمات بـ2000 صاروخ ومقذوف كل يوم خلال حرب مستقبلية مع "حزب الله" اللبناني.

وقال جوردين خلال مشاركته في مؤتمر بالقدس، الإثنين، إن ذلك سيشكل تحديا لقدرات إسرائيل الدفاعية العسكرية والمدنية، لكن يجب أن يعرف الأعداء على الجبهات المختلفة أنه إذا لزم الأمر، سنشغل قوة عسكرية لم يسبق لها مثيل من قبل".

وتأتي التحذيرات على خلفية تصاعد التوترات والتهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله خلال الفترة الماضية.