شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدوية يحيى ذكرى ميلاد شعبان عبد الرحيم: "القلب الطيب.. الله يرحمك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية، ذكرى ميلاد المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، والتى تحل اليوم الإثنين، حيث نشر صورة تجمعهما سويًا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وعلق عليها: "القلب الطيب شعبان عبد الرحيم الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته".

وشارك شعبان عبد الرحيم في عدد من الأعمال السينمائية من أشهرها مواطن ومخبر وحرامي وفلاح في الكونجرس وفي ديسمبر عام 2019 أصيب بوعكة صحية ناجمة عن التدخين دخل على أثرها المستشفى ليفارق الحياة في ديسمبر عام 2019 عن عمر يناهز 62 عاما تاركا خلفه إرثا فنيا كبيرا وحبا في قلوب الملايين من محبيه.