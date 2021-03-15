شكرا لقرائتكم خبر عن محققة La Casa De Papel تتألق فى أحدث ظهور .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة العالمية إيتزيار إيتونو، صاحبة شخصية المحققة الفيدرالية "راكيل" الشهيرة في سلسلة La Casa De Papel، فى أحدث ظهور لها وهى تقوم بالترويج لبعض المنتجات المحلية، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها وهى ترتدي فيها حقيبة تم تصنيعها بالأيدى.

وسرعان ما حصدت النجمة صاحبة الـ 47 عامًا، في الكثير من التعليقات والإعجابات، التي تساءلت عن التجهيزات الخاصة بالموسم الجديد من السلسلة، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española وVivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات.