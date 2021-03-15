شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ومحمد رحيم فى 5 صور من داخل الاستديو أثناء العمل على أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الملحن محمد رحيم، عن تعاونه مع المطربة السورية أصالة خلال أغنية جديدة، وذلك من خلال عدة صور نشرها لهما معاً، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وأكد أن العمل سيكون مفاجأة خلال شهر رمضان المقبل.



محمد رحيم مع أصالة

ونشرمحمد رحيم مجموعة من الصور لهما معًا وعلق عليها بكتابة: "ودي أجمل حاجة لما أول مطربة تشرفني في الاستوديو الجديد، حبيبتي الغالية جدًا على قلبي الفنانة الكبيرة أصالة، نورتيني يا صولا وإن شاء الله بنوعد الجمهور بحاجة مش متوقعة خالص انتظرونا في رمضان 2021 والتفاصيل قريبًا إن شاء الله".



اصالة ورحيم فى صورة أخرى

ودومًا ما اعتاد محبو الفنانة السورية أصالة على تقديمها أغانى عديدة من تلحين محمد رحيم، حيث قدم الثنائى معًا مجموعة من أهم الأغانى منها أغنية الحب والسلام والتى شهدت تعاونهما معاً حيث كتبها ولحنها رحيم بالإضافة لقائمة طويلة من الأغانى.



اصالة ورحيم

من ناحية أخرى وجهت النجمة السورية أصالة نصرى، نهاية الشهر الماضى، الشكر لجمهورها، بعد وصول عدد مشاهدات أغنيتها "بنت أكابر" لـ100 مليون مشاهدة، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام من كواليس الأغنية وكتبت: "شكرًا لعظيم اهتمامكم وحلاوة محبّتكم وجميل ثقتكم".



اصالة ومحمد رحيم

وأضافت نصري وقتها "لا تُسعفني الكلمات لأعبّر لكم عن امتناني وشعوري بالمسئولية الّذي يجعلني أحلم وأنا أحقّق حلم، من أجل أنّ أستحق هذه المحبة المكللة بالثقة والفياضة بالحنان، كنتمّ معي كالمخلصين منّ أهلي وبارّين كأبنائي، بكلّ ما أنا عليه أشكركم لأنّي بفضل الله وفضلكم منّ بعد أنا سأواصل".



رحيم على انستجرام