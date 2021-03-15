شكرا لقرائتكم خبر عن نواه سايروس تسير على خطى شقيقتها مايلى سايروس طمعًا فى خطف الأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية نواه سايروس قررت أن تسير على خطى شقيقتها النجمة الشهيرة مايلى سايروس التى اعتادت دائمًا على اختيار إطلالات غريبة وملفتة على الـred-carpet بأي حدث فنى ضخم وذلك لكى تضمن بقاء الأضواء مركزة عليها.

ظهرت أمس نواه سايروس البالغة من العمر (21 عامًا) على السجادة الحمراء بحفل توزيع الـ Grammyلعام 2021 والذى أقيم فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية مرتدية فستان ضخم باللون الأبيض وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Schiaparelli" وقد توقع الكثيرون أن هذا التصميم الـ"over" هو فقط من أجل إثارة الجدل ولفت الأنظار إلا أن نواه كان لها فلسفة مختلفة تمام حول اختيارها لهذا التصميم.

أشار موقع "جاست جيرد" إلى أن نواه كشفت سر قرارها أن ترتدى فستانها الضخم الذى حمل توقيع "Schiaparelli"، وأكدت أنها فقدت جدتها خلال فترة انتشار وباء كورونا وهو الوقت العصيب الذى مر على العالم كله وتحديدًا على عائلتها، إلا أن نواه تجد ارتداء هذا التصميم يشعرها و كأنها فى الجنة وينقصها فقط أجنحة لتبدو مثل الملائكة.