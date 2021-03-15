شقيقة نيللي كريم تقع في حب مصطفى درويش بمسلسل "ضد الكسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يشارك الفنان مصطفي درويش في دراما رمضان المقبل بمسلسل "ضد الكسر"، ومسلسل "زي البيت الوقف".

وقال مصطفى درويش، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه يجسد شخصية محامي خلال الأحداث الدرامية، ويدخل السجن بسبب أحد القضايا ويعود لينتقم من الفنانة نيللي كريم كونها هي التي تسببت في دخوله السجن.

وأضاف، أنه يجعل شقيقة نيللي كريم تقع في حبه والتي تقدم شخصيتها الفنانة تارا عماد ويفتعل العديد من المشاكل.

تدور أحداث مسلسل "ضد الكسر" في إطار درامي شعبي، ويشارك في بطولته نيللي كريم، مصطفى درويش محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، هشام إسماعيل، حمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

من ناحية أخرى، بدأ مصطفى درويش، تصوير دوره في مسلسل "زي البيت الوقف" والذي يجسد فيه شخصية "كراكيبو" وهي شخصية كوميدية في بعض المواقف.

المسلسل يتناول قضية اجتماعية مهمة وهو من بطولة زينة وأحمد السعدني، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.