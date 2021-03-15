أحمد عثمان يكشف عن الجزء الثاني لفيلم "قبل الأربعين" في برنامج "الكافيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حل السيناريست أحمد عثمان، مساء أمس الأحد، ضيفًا على الفنان كريم أبو زيد والإعلامية نرمين شريف، فى برنامج "الكافيه" الذي انطلق عرضه عبر شاشة «الشمس » بداية الشهر الجاري .

وكشف عثمان خلال الحلقة عن آخر أعماله السينمائية وهو فيلم « قبل الأربعين» بطولة بسمة وداليا مصطفى، موضحًا كواليس العمل بين نجوم وصناع الفيلم.

كما تطرق لعمل جزء ثاني من الفيلم، خاصة مع نجاحه في شباك التذاكر .

و يعتمد كريم أبو زيد ونرمين شريف، في برنامج «الكافيه» على طرح موضوعات وقضايا فنية واجتماعية، من خلال استضافة نجوم الفن والمشاهير

جدير بالذكر بأن برنامج «الكافيه»، يذاع أيام السبت والأحد والإثنين من كل أسبوع، في تمام الساعة 3:30 عصرًا على قناة الشمس الفضائية، وهو من تقديم الفنان كريم أبو زيد والإعلامية نرمين شريف ومن إخراج مصطفى الجمل.