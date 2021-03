وزارة السياحة والآثار تستعد للدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن القائمون على مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة، عن دعم وزارة السياحة والآثار للمهرجان، مؤكدين أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة يبذل جهودا كبيرة لخروج المهرجان في أفضل حال، إيمانا بأهميته ودوره في التنشيط والترويج للسياحة المصرية.

وبحسب بيان صادر عن المهرجان، تقدم الوزارة الدعم المالي واللوجيستي: (توفير الأماكن السياحية والأثرية لضيوف المهرجان من أجل الاستمتاع بها والتصوير فيها والتسويق لها)، ويتم ذلك من خلال تغطية إعلامية محلية ودولية منها قناة TV 5 الفرنسية ( tv monde ) والتي تبث في أكثر من 200 بلد في جميع أنحاء العالم كثاني أكبر شبكة تليفزيونية في العالم.

ويُعرض حاليا وحتى نهاية المهرجان "برومو" يحمل لقطات لأماكن أثرية، ويقوم مجموعة كبيرة من القنوات التليفزيونية الأجنبية والمراسلين الأجانب للوكالات بالتغطية لكل أحداث المهرجان .

يفتتح مهرجان الأقصر الأفريقي دورته العاشرة بفيلم " this is not Aburial,lts aresurrection" ، (هذه ليست جنازة، هذه قيامة) من دولة ليسوتو للمخرج ليمو هانج جريمايا موسيسي ويتناول موضوعا إنسانيا حول انتظار مسنة في الثمانين من عمرها لعودة ابنها من مناجم جنوب افريقيا وفي النهاية تكون المفاجأة .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة، وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة ودعم من وزارة السياحة والآثار، ووزارة الخارجية، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية هيئة تنشيط السياحة، وكان قد أعلن المهرجان في وقت سابق عن تكريم الفنانة هند صبري والمخرج علي عبد الخالق، والفنان القدير سمير صبري والفنان محيي إسماعيل.