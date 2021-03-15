بصورة تجمعهما.. كريم عفيفي يهنئ مصطفى خاطر بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان كريم عفيفي، صديقه الفنان مصطفى خاطر بعيد ميلاده، الموافق اليوم 15 مارس الجاري.

نشر "عفيفي" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق "كل سنة وأنت طيب خوخو".

ليرد الفنان مصطفى خاطر على تهنئة عفيفي: "يا كرميلو يا حلو".

ويحتفل الفنان مصطفى خاطر، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ 36، إذ أنه من مواليد 1985 .

جدير بالذكر أن خاطر، تخرج في كلية الآداب جامعة عين شمس، وبدأ حياته الفنية بالاشتراك في عدد من المسرحيات التي قدمها خلال فترة الجامعة، وكان واحدا من فرقة "مسرح مصر" مع الفنان أشرف عبدالباقي.