أول رد من الفنان المصري المصاب في إعلان محمد رمضان.. دافع عنه وصدم أمه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دافع الفنان المصري الشاب عمر يوسف، ابن الفنانة لبنى ونس، والذي أصيب في إعلان الفنان محمد رمضان، عن "رمضان"، مؤكدا أن مشكلته ليست معه.

وقال عمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أولا بقول لمحمد رمضان الله يسلمه وشكرا وألف سلامة عليك، وعايز أقول إن محمد رمضان ملوش أي علاقة بالموضوع".



وأضاف: "محمد رمضان ملوش ذنب ومشكلتي مش معاه خالص هو بس علشان الإعلان بتاعه ونجم زيه لازم اسمه هيتذكر في النص ولكن أنا مشكلتي مع مصمم المعارك اللي كان السبب في انفجار القنبلة وإصابتي".

ويأتي هذا الدفاع في الوقت الذي هاجمت الفنانة لبنى ونس، والدة "عمر"، محمد رمضان واتهمته بعدم الاهتمام بفيق عمله.

وكانت لبنى ونس أعلنت إصابة ابنها أثناء تصويره إعلانا للفنان محمد رمضان، عندما انفجرت قنبلة بارود فيه أثناء التصوير، وتعرض لحروق من الدرجة الأولى، وجاء هذا بسبب خطأ من قبل مسؤول المتفجرات عصام الوريث، بحسب ما ذكرته والدته.