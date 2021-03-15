لأول مرة في تاريخ الأوسكار.. ترشيح امرأتين لجائزة أفضل إخراج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخلت المخرجتان إيميرالد فينيل وكلوي تشاو تاريخ حفل جوائز الأوسكار من أوسع أبوابه بعد ترشيحهما لجائزة أفضل إخراج.

وفقًا لموقع "إنسايدر" الأمريكي، تم ترشيح المخرجتين لجوائز الأوسكار عن أفضل إخراج عن فيلمي Promising Young Woman (شابة واعدة) و Nomadland (نوماندلاند).

وأوضح الموقع أنه لأول مرة في تاريخ حفل جوائز الأوسكار تترشح سيدتين لفئة أفضل إخراج في نفس العام.

ويتناول فيلم "شابة واعدة" قصة فتاة تترك دراسة الطب وتتخصص في الإمساك بالرجال المنحرفين، أما فيلم "نوماندلاند" فيدور حول سيدة تخسر وظيفتها خلال الكساد العظيم فتقرر الترحال حول الغرب الأمريكي.



ويشهد عام 2021 تنوعًا جذريًا وفريدًا في جوائز الاوسكار بشكل لم نره منذ أعوام.





تشاو وفينيل هما سادس وسابع مخرجة تترشح لهذه الجائزة في التاريخ، إذ سبقهما 5 نساء فقط على مدار تاريخ الأوسكار، كانت آخرهن المخرجة جريتا جرويج عن فيلم Lady Bird (ليدي بيرد) عام 2018.

ورصد الموقع المخرجات اللاتي سبق ترشيحهن للأوسكار وهن: لينا فيرتمولر، جين كامبيون، صوفيا كوبولا وكاثرين بيجلو، والأخيرة هي الفائزة الوحيدة في القائمة.

ويرى الموقع أن تشاو قد تفوز بالجائزة، كونها الأكثر حظًا في قائمة المرشحين، بعد فوزها بجائزة جولدن جلوب عن نفس الفيلم مؤخرًا.

وتم ترشيح الفيلمين لأوسكار أفضل فيلم أيضًا، مما يضاعف حظوظهما للفوز بأوسكار في اليوم المنتظر.

"تشاو" هي أول سيدة أسيوية تترشح لأوسكار، كجزء من خطة الأوسكار لمزيد من التنوع العرقي بعد انتقادات سابقة اتهمت اللجنة بأنها منحازة لذوي البشرة البيضاء.



