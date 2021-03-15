شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى بعد إصابة زوجته بكورونا: دخلت العزل والحمد لله على كل شيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان شريف رمزى لـ"الخليج 365" أن زوجته ريهام أيمن أصيبت بفيروس كورونا، وبدأت على الفور فى عزل نفسها بالمنزل، وتلقى بروتوكول العلاج، قائلاً: "الحمد لله على كل شيء".

وكشفت الفنانة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزى، عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال "ستورى" حسابها على موقع إنستجرام، حيث كتبت: "الحمد لله على كل شىء، positive corona، ان شاء الله خير ادعولى"، وفور إعلان إصابتها، حرص متابعوها على الدعاء لها بالشفاء.



تدوينة ريهام ايمن

الفنان شريف رمزى، أصيب هو الآخر بفيروس كورونا - فى وقت سابق - قبل إعلانه تعافيه من الإصابة بالفيروس فى شهر يناير من العام الجارى، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية.

وغرد عبر حسابه الرسمي على تويتر - آنذاك - وكتب "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعًا يا رب".

وحينها، حرصت الفنانة ريهام أيمن على الاحتفال بعد تعافى زوجها شريف رمزى من الفيروس، ونشرت صورة له بصحبته ومعهما أبناؤهما ليليا ورمزى، حيث ظهروا معًا عبر حسابها على موقع إنستجرام، وكتبت وقتها "أخيرًا بات بإمكاننا احتضانه مرة أخرى"، وذلك في إشارة للأيام الماضية وخضوعه للعزل منذ إصابته بفيروس كورونا.