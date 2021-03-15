شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تطرح أحدث كليباتها "متاهة" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الديفا سميرة سعيد، كليب أغنيتها الجديدة "متاهة" ثانى أغنيات ألبومها الجديد، عبر يوتيوب وهى من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى .

أغنية "متاهة" هى حالة حب أصابها الغموض، وتسير الأمور فى طريق مفقود، تتبدل وتختلف فيه المشاعر وتقول كلماتها :

وصلنا لنقطة ياما حلمنا سوا بيها .. ولما وصلنا فجأة لقيتنا في متاهة

حاجات ماتت مع الايام .. حاجات بتقول كانت أوهام وعشناها

وصلنا لحته بقى صعب الكلام فيها .. حاجات دلوقتي بس لاقيتني فهماها

بنهوا الحاجة بعنينا .. ولما بتيجي في إدينا بننساها

كان حلمنا طول عمرنا .. ما نسيبش روحنا للحياة تجرنا

كان حبنا بيقوينا لكن دلوقتي الحب بيضرنا

وخلال الفترة الماضية، تعاونت سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، أحمد حسام.

ويشار إلى أن الديفا تعاونت من قبل مع بلال سرور من خلال أغنية "هليلة"، وهى من كلمات شادي نور وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، وكانت قد تصدرت التريند في الفترة الماضية بعدما طرحت أغنية "بحب معاك"، وهي أولي أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة.

يذكر أن سميرة سعيد، طرحت مؤخرا كليب أغنية "بحب معاك"، أولى أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الاسم، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

والأغنية من كلمات محمود طلعت، ألحان أحمد العدل، توزيع أحمد حسام، ميكس وماستر إلهامي دهيمة.