برومو "الاختيار 2" يقترب من نصف مليون مشاهدة فى أقل من 18 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - اقترب برومو مسلسل "الاختيار 2" من تحقيق نصف مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، في أقل من 18 ساعة، حيث تضمن عددًا من مشاهد التشويق والإثارة، وظهور أبطاله النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى بشكل ولوك مختلف، خاصة أنه يعتبر من أقوى وأهم المسلسلات في سباق رمضان المقبل، والذى ينتظره الجمهور.

"الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف

ويتناول المسلسل بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020، ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى.

وتناول مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى كتبه باهر دويدار وإخرجه بيتر ميمى، حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الشهيد.