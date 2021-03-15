شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تحطم الرقم القياسى وتصبح أكثر امرأة حاصلة على grammy.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت النجمة العالمية بيونسية، ليلة أمس فى الحفل الـ28 لتوزيع جوائز جرامي انتصارًا جديدا لها، حيث أصبحت المرأة الأكثر حصدًا للجوائز في تاريخ الجوائز، ما جعلها تتقدم على المغنية الأكثر حصدًا للجوائز وهي المغنية العالمية أليسون كراوس.

وفازت بيونسيه بجائزة جرامي أفضل فيديو موسيقى عن "Brown Skin Girl"، وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جرامي عددًا من الإطلالات الغريبة، حيث ظهر باد باني وهو يمسك زهرة عباد الشمس، إضافة إلى نواة سايروس التي ظهرت بإطلالة غريبة، فيما حضرت ميجان ذا ستاليون ودوجا كات التي ظهرت بإطلالة سيئة، بينما شهدت السجادة الحمراء حضور تريفور نوح.

ويعد حفل توزيع جوائز Grammy واحدًا من أهم الأحداث الموسيقية فى العالم وانتظره الملايين، وقد تسبب انتشار فيروس كورونا "covid-19" فى تأجيل فعاليات الحفل من شهر يناير إلى مارس الجاري.



بيونسيه اكثر امراه حاصلة علي جوائز جرامي

وشارك عدد كبير من نجوم الغناء فى العالم حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2021 بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة، حيث تأتى فى المقدمة بيلى إيليش التى تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم، كذلك نجمة الراب الشهيرة كاردى بى التى حققت سلسلة نجاحات مذهلة خلال الفترة الماضية. كما شارك بالحفل كل من بوست مالون وكريس مارتن ودوجا كات، إضافة الى الفريق الكورى الشهير BTS ومن المعروف أن فريق BTS استطاع أن يضع بصمة من ذهب فى عالم صناعة الموسيقى العام الماضى بتقديم عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة، من أبرزها "Dynamite".



بيونسيه اكثر امراه حاصلة علي جوائز جرامي

وتضم القائمة أيضًا النجمة العالمية تايلور سويفت وباد بانى ودوا ليبا، أيضًا نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون التى خطفت الأنظار بعدد من أغنياتها الناجحة التى أطلقتها خلال الفترة الماضية، وكانت البداية الحقيقية لنجاح ميجان من خلال كليب "WAP" الذى تعاونت فيه مع النجمة الشهيرة كاردى بى.