شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أغانى قدمها رامى صبرى فى عيد ميلاده وتركت بصمة مع الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم النجم رامى صبرى بعيد ميلاده، ويعد من أهم المطربين الذين حققوا نجاحًا في الفترة الأخيرة بتقديمه عددًا من الأغانى المتميزة والتي جعلته يترك بصمة مع جمهوره.

رامي اعتمد في الفترة الأخيرة على تقديمه أكثر من أغنية سينجل ناجحة منها "عيونه لما قابلوني" طرحها في عيد الحب الماضى، وحققت مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب تخططت 6 ملايين.

وقبلها طرح أغنية "شطبنا" بفكرة مختلفة وجديدة من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم.

والعام الماضى طرح 5 أغانى كانت الأهم في مشواره الغنائى منها "حياتى مش تمام" الذى استخدم فيها اللحن الشرقى فى قالب موسيقى وإيقاع جديد ومتطور ومختلف، وتعتبر من أهم الأغانى الذى حققت لرامى نجاحًا بعد طرحها مباشرة، مقارنة بأغانيه السابقة.

المطرب رامى صبرى

وطرح النجم رامى صبرى، بإحساسه المختلف وكلماته البسيطة كليب أغنيته الجديدة "خلينى أشوفك تانى" وقدمها على طريقة السينجل، وظهر فى الكليب بشكل مختلف، حيث مزج بين "lyrics فيديو" والفيديو كليب تعاون فيه مع كل من: الشاعر الغنائى أحمد على موسى، والملحن مدين، والموزع الموسيقى أسامة عبد الهادى، وماستر جلال الحمداوى.

وكان له النصيب فى أغنية "مش مرتاحين" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، والتى قدمها بأسلوب بسيط أيضًا فى تتر مسلسل "طلقتك نفسى" .



رامى صبرى

وقال رامى صبرى سابقًا خلال ندوته في الخليج 365: "أنا بنجح وبشتغل وأنا أكتر واحد ناجح عام 2020، وبقولها بكل ثقة ومش غرور، وكلامى كله بالإحصائيات بتقول إنى أنجح واحد في 2020 وادخل على الإنترنت على إحصائيات جوجل، وهتعرف إن أكتر أغنية نجحت "حياتى مش تمام"، يبقى أكتر واحد نجح السنة دى رامى صبرى.

وأضاف: "أنا عمرى ما قلت الكلام ده قبل كدة لأنى مكنتش أنجح واحد في السنة وقتها وكان معايا ناس بتنجح، ولو أنا بقلد حد زى عمرو دياب إزاى هاكون ناجح، والناس تطلبنى في حفلات وغيرها".

رامى صبرى حقق نجاح خلال آخر ألبوماته "فارق معاك"، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب"، وضم 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قلت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".