فيلم "مانك" يقود الأوسكار بـ10 ترشيحات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر فيلم الدراما "مانك" من إنتاج شركة نتفليكس ترشيحات جوائز الأوسكار بـ10 ترشيحات من بينها جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل.

وينافس جاري أولدمان على جائزة أفضل ممثل، بينما ذهب ترشيح أفضل ممثلة مساعدة إلى أماندا سيفريد.



وتضمنت الترشيحات لجائزة أفضل فيلم (ذا فاذر)، وهو فيلم درامي عن مرض خرف الشيخوخة، وفيلم (جوداس آند ذا بلاك ميساياه)، والفيلم الناطق بالكورية (ميناري) وفيلم (نومادلاند) وفيلم (بروميسينج يانج وومان) وفيلم (ساوند أوف ميتال)، بالإضافة إلى فيلم (ترايل أوف شيكاجو 7). وحصلت هذه الأفلام على 6 ترشيحات لكل منها.





وقادت نتفليكس كل شركات الإنتاج بـ35 ترشيحا بعد عام شهد تأجيل الشركات طرح عشرات الأفلام في دور العرض بسبب جائحة فيروس كورونا أو عرضها على منصات البث الرقمي.

وقالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الاثنين، إن جوائز الأوسكار، وهي الأرفع مقاما في صناعة السينما، ستسلم يوم 25 أبريل/ نيسان في مراسم ستجرى في كل من مسرح دولبي بهوليوود، وللمرة الأولى، في محطة يونيون للسكك الحديدية بوسط لوس انجليس. ولم يتحدد بعد كيف سيكون شكل الحفل.

واقتنصت المخرجة كلوي تشاو، المولودة في الصين، واحدا من الترشيحات الخمسة في فئة أفضل مخرج عن فيلمها (نومادلاند). كما ترشحت المخرجة إميرالد فينيل عن فيلمها (بروميسينج يانج وومان).

ولم تفز سوى امرأة واحدة هي كاثرين بيجلو بجائزة أفضل مخرج في تاريخ الأوسكار.

وقالت الأكاديمية إن 76 امرأة في المجمل ترشحن لجوائز وهو رقم قياسي.

وفي فئة التمثيل، تضمنت الترشيحات أول ترشيح للممثل الراحل تشادويك بوزمان عن آخر أعماله (ما رينيز بلاك بوتوم) بالإضافة إلى فائزين سابقين مثل فرانسيس مكدورماند وفيولا ديفيز والبريطانيين كاري موليجان وفانيسا كيربي وريز أحمد وأنتوني هوبكنز.