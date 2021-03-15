تحرك أوروبي ضد بريطانيا بعد "خرق" بند أيرلندا ببريكست

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم الاتحاد الأوروبي بريطانيا بخرق بند في اتفاقية بريكست يتعلّق بأيرلندا، معلنا عن إجراءين قانونيين ضد لندن.

وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش إن "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفقا على البند معا. ونحن ملزمان حاليا بتطبيقه معا".



كان الاتحاد قد اتهم بريطانيا مؤخرا بالفشل في تنفيذ اتفاق بريكست في رسالة صادمة.

وفي رسالة إلى وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، انتقد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش "حقيقة عدم الالتزام باتفاقات للسيطرة على حركة البضائع والأشخاص بين أيرلندا الشمالية وأجزاء أخرى من المملكة المتحدة".

كما انتقد "المعلومات المضللة" للتجار وعدم وصول ممثلي الاتحاد الأوروبي إلى البيانات الجمركية.

ويحافظ بروتوكول أيرلندا الشمالية على تدفق البضائع بين جمهورية أيرلندا، وهي دولة في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة.

والهدف من ذلك هو تجنب إنشاء حدود قد تؤدي إلى اشتعال الصراعات القديمة.

وهوت الصادرات من الموانئ البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 70% تقريبا خلال أول أشهر تطبيق اتفاق بريكست.

ويعود التراجع العنيف إلى بريكست وتفشي وباء كورونا، وفقا لما أكدته رابطة النقل البري في بريطانيا.