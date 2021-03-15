شكرا لقرائتكم خبر عن كلوى تشاو تدخل التاريخ كأول امرأة "ملونة" فى ترشيحات أوسكار أفضل مخرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت كلوي تشاو، مخرجة فيلم Nomadland، التاريخ مرة أخرى كأول امرأة "ملونة" يتم ترشيحها لجائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز أوسكار الـ93، إلى جانب المخرجة الواعدة إميرالد فينيل، حيث تعد المرة المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح امرأتين لأفضل مخرج في تاريخ حفل توزيع جوائز الأوسكار، وفقًا لموقع deadline.





وصنعت كلوى تشاو التاريخ في وقت سابق من هذا العام كأول امرأة من أصل آسيوي وثاني امرأة على الإطلاق تفوز بجائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الثامن والسبعين والتي كانت أيضًا المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح ثلاث مخرجات في هذه الفئة.

الفيلم الأمريكى Nomadland إخراج كلوى تشاو، وهو العمل الذى عرض بمهرجان القاهرة فى عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما فاز الفيلم بـ2 من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبى" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضى حياتها فى ترحال دائم فى الغرب الأمريكى خلال فترة الكساد العظيم وعرض بمهرجان القاهرة فى القسم الرسمى خارج المسابقة.

فرانسيس مكدورماند، بطلة الفيلم، سبق أن نالت جائزة الأوسكار أفضل ممثلة، وذلك عن دورها فى فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.