شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن أمير عبد المجيد يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملحن أمير عبد المجيد عن إصابته بفيروس كورونا، حيث علق على صفحته على "فيس بوك" قائلاً: الحمد لله على فضله وببركة حبايبنا نعدي منها بكل الخير، كورونا إيجابي، دعواتكم وماحدش يزعل أو يخاف، كله بيعدي" .



بوست الملحن امير عبدالمجيد

ومن أبرز النجوم الذين تعاون معهم أمير عبد المجيد، علي الحجار ومحمد الحلو وإيهاب توفيق، ولطيفة، وذكرى، وسميرة سعيد، ومن نجوم الخليج نبيل شعيل، وعبد الله الرويشد، وماجد المهندس وغيرهم.

بجانب تلحين الأغاني للمطربين والمطربات لحن أيضا الأغاني للعديد من المسلسلات نذكر منها: الرحمة المهداة– البيضاء– الرجل والطريق– أحلام سارة– اختفاء سعيد مهران– حضن الجبل- خان القناديل- قلب الخطر- وكالة عطية- رباعيات صلاح جاهين- كبرياء- هانم بنت باشا– الإمام الغزالي – أهل الهوى. وكذلك ألف الموسيقى ولحن الأغاني للعديد من الأعمال المسرحية ومنها: تعظيم سلام– روح الوطن– الليلة المحمدية– نور الأحباب– مأساة الحلاج– رصاصة في القلب- يوم له تاريخ. كما أنه يقوم بالتدريس كأستاذ غير متفرغ بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للموسيقي العربية لمادتي العزف الجماعي والارتجال وتخرج من تحت يديه العديد من العازفين المهرة.