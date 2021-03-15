شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام أيمن تعلن إصابتها بفيروس كورونا.. وتعلق: "ادعولى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزى، عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال "ستورى" حسابها على موقع إنستجرام، حيث كتبت: "الحمد لله على كل شىء، positive corona، ان شاء الله خير ادعولى"، وفور إعلان إصابتها، حرص متابعوها على الدعاء لها بالشفاء.



تدوينه ريهام أيمن

والفنان شريف رمزى، أصيب هو الآخر بفيروس كورونا - فى وقت سابق - قبل إعلانه تعافيه من الإصابة بالفيروس فى شهر يناير من العام الجارى، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية.

وغرد عبر حسابه الرسمي على تويتر - آنذاك - وكتب "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعًا يا رب".

وحينها، حرصت الفنانة ريهام أيمن على الاحتفال بعد تعافى زوجها شريف رمزى من الفيروس، ونشرت صورة له بصحبته ومعهما أبناؤهما ليليا ورمزى، حيث ظهروا معًا عبر حسابها على موقع إنستجرام، وكتبت وقتها "أخيرًا بات بإمكاننا احتضانه مرة أخرى"، وذلك في إشارة للأيام الماضية وخضوعه للعزل منذ إصابته بفيروس كورونا.