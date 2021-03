شكرا لقرائتكم خبر عن The Father يتصدر ترشيحات جائزة أوسكار أفضل فيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل القائمون على حفل أوسكار الـ93، إعلان ترشيحات جوائز هذا العام، خلال بث مباشر من لوس أنجلوس حيث كشفت النجمة العالمية بريانكا تشوبرا وزوجها نيك جوناس عن ترشيحات أوسكار أفضل فيلم والتى جاءت كالتالى:

وكان القائمون على حفل أوسكار قد كشفوا عن ن ترشيحات جوائز هذا العام فى عدد آخر من الفئات مثل

أفضل ممثل مساعد

ساشا بارون كوهين

دانيال كالويا

ليزلي أودوم جونيور

بول راسي

ليكيث ستانفيلد

أفضل ممثلة مساعدة

ماريا باكالوفا

جلين كلوز

أوليفيا كولمان

أماندا سيفريد

يون يوه جونج

أفضل تصميم أزياء

"Emma"

"Mank"

"Ma Rainey’s Black Bottom"

"Mulan"

"Pinocchio"

أفضل فيلم أنيمشن قصير

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

أفضل فيلم أكشن قصير

"Feeling Through"

"The Letter Room"

"The Present"

"Two Distant Strangers"

"White Eye"

أفضل سيناريو مقتبس

"Borat Subsequent Moviefilm"

"The Father"

"Nomadland"

"One Night in Miami"

"The White Tiger"

أفضل سيناريو أصلي

Judas and the Black Messiah

Minari

Emerald Fennell

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7